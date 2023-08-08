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        Diyarbakır'da besicilik ve tarımsal sulamada alt yapı güçlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:50
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        Diyarbakır'da besicilik ve tarımsal sulamada alt yapı güçlendiriliyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama alt yapılarını güçlendirmek amacıyla gölet yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçmişte yapılan ve kullanılmaz hale gelen göletleri onarmaya ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.

        Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, saha çalışması yürüterek durum tespitinde bulunuyor.

        Yaptıkları çalışma kapsamında ekipler, 2023 yılı için Silvan, Hazro, Kulp, Lice ve Kayapınar ilçelerinde 24 gölet için proje hazırladı.

        Aynı zamanda ekipler, Silvan'da 8, Hazro'da 2, Kulp'ta 2, Kayapınar'da 1 ve Lice'de 1 göletin yapım bakım ve onarım çalışmasını yapıyor.

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