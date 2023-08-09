Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bahçe sulaması için yapılan havuzda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Ormankaya Mahallesi'nde bahçe sulaması için yapılan havuzun çevresinde oynayan 6 yaşındaki Betül E, dengesini kaybederek suya düştü.

        Çevredeki çocukların haber vermesi üzerine ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, Hazro Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk için ambulans helikopter talep edildi.

        Hava ambulansıyla alınan çocuk, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

        Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince alınan Betül E, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ustalardan 'sıcak' uyarısı: 10-30 yaş arası araçlarınızı kull...
        Diyarbakır'da ustalardan 'sıcak' uyarısı: 10-30 yaş arası araçlarınızı kull...
        Zor günde depremzedelere tahsis edilen yurtlar yeni eğitim dönemine hazırla...
        Zor günde depremzedelere tahsis edilen yurtlar yeni eğitim dönemine hazırla...
        DİYARBAKIR´DA TAŞLI, SOPALI, SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI  
        DİYARBAKIR´DA TAŞLI, SOPALI, SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI  
        Diyarbakır´da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
        Diyarbakır´da taşlı, sopalı, silahlı kavga: 2 yaralı
        Ağır hasarlı binanın asansör halatını sökerken 8. kattan düşen kişi ağır ya...
        Ağır hasarlı binanın asansör halatını sökerken 8. kattan düşen kişi ağır ya...
        Diyarbakır'da termometreler 48'i gösterdi; çocuklar havuzda serinlemeye çal...
        Diyarbakır'da termometreler 48'i gösterdi; çocuklar havuzda serinlemeye çal...