Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, Hazro ve Kulp ilçelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolu tamamladı.

        Hazro Mutluca ve Kulp Taşköprü mahallelerini bağlayan yolda ekipler daha önce 29 kilometre 1. kat sathi kaplama serdi.

        Kalan 14 kilometrelik yolda yapılan çalışmalarla toplam 33 kilometrelik yola 1. kat sathi kaplama işi tamamlanmış oldu.

        Ekipler, kırsal ilçe ve mahallelerde 2023 yılı için planladığı kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplama ile stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi
        Diyarbakır Havalimanı temmuz ayında 175 bin 376 yolcuya hizmet verdi
        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  
        DİYARBAKIR'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN  
        Diyarbakır´da apartman dairesinde yangın
        Diyarbakır´da apartman dairesinde yangın
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamera...
        Traktörde çıkan yangın 150 ton saman balyasını küle çevirdi; o anlar kamera...
        Dicle Nehri'nde kaybolmuştu; 34 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)
        Dicle Nehri'nde kaybolmuştu; 34 saat sonra cansız bedeni bulundu (2)