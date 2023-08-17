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        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:40
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        Diyarbakır'da kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan genç aranıyor
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        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kıyafetleri sulama kanalı kenarında bulunan 17 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

        Silvan ilçesinin kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde evden çıkan R.Ç'den haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

        Yapılan çalışmada gencin kıyafetlerinin sulama kanalı kenarında bulunması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin genci, sulama kanalında arama çalışması sürüyor.

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