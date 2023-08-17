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        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:32
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        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Diyarbakır'da basın açıklamasına katıldı
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        DİYARBAKIR (AA) - Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

        Uçar, merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçtiğini anımsattı.

        Depremi yaşayan herkes için acıların tazeliğini koruduğunu ifade eden Uçar, yine 6 Şubat'ta tüm Türkiye'nin derinden hissettiği depremin de acılarının daha çok taze olduğunu belirtti.

        Depremlerle yerel yönetimin, belediyelerin ne kadar önemli bir yerde olduğunu görmüş olduklarını belirten Uçar, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

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