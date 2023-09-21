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        Diyarbakır'da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:51
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        Diyarbakır'da bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İlçede dün restoren işleten kadın G.K'yi işyerinde silahla 4 kez ateş açıp omuz, kol ve bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.U. adlı kadının polisteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Saldırıda yaralanan G.K'nin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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