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        Diyarbakır'da bağ bozumu başladı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:37
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        Diyarbakır'da bağ bozumu başladı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Eğil'in kırsal Dere Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Diyarbakır'ın her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de ciddi potansiyeli bulunduğunu söyledi.

        Yıl içerisinde çiftçilerin, ürettikleri üzümler ile çeşitli ürünler elde edeceklerini anlatan Su, kentin bağcılık konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Bağ bozumu mevsiminde olduklarını ifade eden Su, "Bağ bozumu sonrası çiftçilerimiz elde edecekleri ürünler konusunda gayret sarf ediyor. Pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyorlar. Ürettikleri üzümü değerlendirecek çalışmaları çiftçilerimiz güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz de çiftçilerimize destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Vali Su, Diyarbakır'da geçen yıl 63 bin 35 dekar alanda yaklaşık 102 bin 199 ton üzüm üretiminin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yıl da bu seviyeleri geçmeyi umduklarını dile getirdi.

        Eğil ilçesinde de yaklaşık 8 bin dekar alanda vatandaşların üzüm yetiştirdiğini aktaran Su, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl Eğil ilçemizde 3 bin ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Üzüm ve bağcılığın geliştirilmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında geçen yıl 5 bin aşılı bağ çubuğunu vatandaşlarımıza dağıttık ve bu yıl da 20 bin bağ çubuğu dağıtmayı hedefliyoruz."

        Daha sonra Vali Su, vatandaşlarla beraber cevizli sucuk yaptı, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diledi.

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