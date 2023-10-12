Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakırlı kebapçı mangalını 2 yıldır öğrenciler için yakıyor

        Diyarbakır'da kebap salonu işleten Nasır Ber, geçen yıl başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları mangalda pişirip öğrencilere ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakırlı kebapçı mangalını 2 yıldır öğrenciler için yakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da kebap salonu işleten Nasır Ber, geçen yıl başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları mangalda pişirip öğrencilere ikram etti.

        Merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Kaldırım Köyü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

        Mangalını öğrenciler için köydeki okulun bahçesinde yakan Ber, hazırlanan kebapları ekibiyle birlikte pişirdi.

        Etkinlikte hazırlanan kebaplar ile tatlı, çiğ köfte, ayran ve su öğrencilere ikram edildi.

        Ber, yaptığı açıklamada, 4 yaşındayken ailesiyle Adana'ya yerleştiğini, 7-8 yaşında kebapçıda çalışmaya başladığını, yıllar sonra döndüğü memleketi Diyarbakır'da mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

        Öğrencileri sevindirmek için geçen yıl hayata geçirdiği projeyi bu yıl da sürdürdüğünü kaydeden Ber, proje kapsamında 1000 öğrenci ve ailelerine kebap ikram ettiklerini belirtti.

        Proje kapsamında Bismil, Kulp ve Kocaköy ilçeleri ve köylerinde okuyan yaklaşık 10 bin öğrenciye okullarındaki bahçelerde ekibiyle ciğer ve Adana kebap hazırladığını ifade eden Ber, "Bu bizim için gelenek oldu. İmkanım olduğu sürece Diyarbakır'daki bütün çocuklar için projeyi sürdüreceğim. Etkinlikte öğrenciler ve veliler çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        - "Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz"

        Okulun İngilizce öğretmeni Deniz Şimşek, bu tür etkinliklerin öğrencileri ve kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

        Şimşek, "Böyle bir organizasyon duyunca öğrencilerimiz çok sevindi. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerden 11 yaşındaki Ebrar Barut, daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

        12 yaşındaki Halime Acun da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Nasır ustaya çok teşekkür ederim. Kebabı çok güzel." dedi

        Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ise hayırsever Ber'in okulun bahçesinde ciğer ve Adana kebap hazırladığını aktararak, etkinlikte öğrencilerle beraber güzel bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Depremde 77 kişinin yaşamını yitirdiği apartman onaylı projelere aykırı inş...
        Depremde 77 kişinin yaşamını yitirdiği apartman onaylı projelere aykırı inş...
        Diyarbakır "2. Sur Kültür Yolu Festivali"ne hazır
        Diyarbakır "2. Sur Kültür Yolu Festivali"ne hazır
        Diyarbakır'da ekipler et, süt ve yumurta üretim yerlerini denetledi
        Diyarbakır'da ekipler et, süt ve yumurta üretim yerlerini denetledi
        Taşımalı eğitimle okuyup, mezun olduğu okulda işe başladı; kız çocuklarına...
        Taşımalı eğitimle okuyup, mezun olduğu okulda işe başladı; kız çocuklarına...
        Diyarbakır'da, 603 kilo esrar ile 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk el...
        Diyarbakır'da, 603 kilo esrar ile 640 bin 600 kök Hint keneviri ve skunk el...
        Ergani'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği gerçekleştirildi
        Ergani'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği gerçekleştirildi