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        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:05
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        Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor
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        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçede kış aylarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için içme suyu, alt yapı sorunları tek tek çözüme kavuşturuluyor.

        Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dönümlü Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon, yol bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları aralıksız bir şekilde yürütüyoruz. Talepler doğrultusunda DİSKİ Genel Müdürlüğümüzle ile birlikte kış ayları gelmeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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