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        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:05
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        Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

        Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7 gün 24 saat en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Ekipler, Silvan Kasımlı-Gökçetevek-Kutlualan grup mahalle yolunda 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 18 kilometreyi tamamladı.

        Lice Birlik-Şenlik grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 12 kilometre, Çermik Aşağı Taşmalı mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 5,3 kilometrelik bölüm bitirildi.

        Çınar Mollaali- Karaveli mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışması 3 kilometre, Sur Doğukarakoç mahalle yolunda 2. kat sathi kaplama asfalt işinde 2,5 kilometre çalışma yapıldı.

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