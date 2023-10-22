Diyarbakır'da yamaç paraşütü etkinliğinde Filistin ve Türk bayrağı açıldı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katılan sporcular gökyüzünde Filistin ve Türk bayrağı açtı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katılan sporcular gökyüzünde Filistin ve Türk bayrağı açtı.

Kulp'ta Kaymakamlık ve belediye tarafından üçüncüsü düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine Diyarbakır'da faaliyet yürüten Atlas Sportif Havacılık Kulübü üyelerinin yanı sıra çevre illerden gelen sporcular katıldı.

Gökyüzü tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu doğada paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

Sporcular Filistin'e destek amacıyla gökyüzünde Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte Kaymakamlık tarafından dağıtılan uçurtmaları uçurdu.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, AA muhabirine, ilçenin il merkezine 120 kilometre uzakta olduğunu belirterek, ilçeyi sportif faaliyetlerle tanıtmak istediklerini söyledi.

Şimşek, "Bu düzenlediğimiz 3. yamaç paraşütü etkinliğimiz. Yaptığımız her etkinliğe yoğun katılım oldu. Bu da bizi çok memnun ediyor." dedi.

Etkinlikte Türk ve Filistin bayrağı açılmasına ilişkin Şimşek, Kulp'tan dünyaya bir mesaj vermek istediklerini dile getirdi.

Şimşek, "Türk ve Filistin bayrağını birlikte uçurduk. Türkiye ve Filistin halkının kardeşliğini burada gösterdik. 'İsrail'e karşı bir mesaj olsun' diye bu etkinliği organize ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi ve Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı da Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle altyapı çalışmaları tamamlanan yarış pistinde düzenlenen etkinlikte uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgeden birçok yamaç paraşütü pilotunun etkinliğe katıldığını anlatan Karadaşlı, "Kulp ilçemiz bu iş için biçilmiş kaftan. Küçük bir çalışmayla bu spor için hazır hale getirilebildi. Yerel yönetimlere teşekkür etmek istiyorum, bize sonsuz destek sundular. Bu bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak için her zaman gelip uçacağız." diye konuştu.

Etkinlik için Diyarbakır'dan ilçeye gelen Dilek Kardeşoğlu, sportif faaliyetlere merakı olduğunu ifade ederek, Kulp'ta yamaç paraşütü ile uçma deneyimi yaşadığını belirtti.

Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan Aleyna Yıldız ise bu tarz etkinliklerin her hafta sonu yapılmasını istediklerini söyledi.