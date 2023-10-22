Diyarbakır'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 21 KE 910 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HKR 822 plakalı otomobil ilçenin Kalkan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.