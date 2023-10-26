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        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı

        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) ve Batman Ticaret Borsası (BTB) arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:13
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        Diyarbakır'da borsalar arası iş birliği protokolü imzalandı
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        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) ve Batman Ticaret Borsası (BTB) arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen iş birliği protokolünde konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, üç borsa arasında geçmişten gelen bir iş birliğinin olduğunu, imzalanan protokolle daha kapsamlı projelere imza atacaklarını söyledi.

        Yeşil, borsaların kendi bölgeleri öncelikli olmak üzere ticaret, eğitim, teknik, personel eğitimi ve değişimi, teknoloji değişimi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını hedefleyen uzun vadeli iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirdi.

        BTB Başkanı Arif Güneş ise, yapılan protokolün bölge açısından önemli olduğunu aktardı.

        NTB Başkanı Necdet Aktaş da, bölgesel kalkınmanın sağlanması için kurumsal iş birliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

        Daha sonra iş birliği protokolü imzalandı.

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