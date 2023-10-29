Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, misafirleri karşıladı.

Vali Su, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın heyecanını, coşkusunu, onurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in Türkiye'de gelişme ve kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirten Su, bugün gelinen noktada Türkiye'nin her alanda hızlı bir kalkınma ve gelişme içerisinde olduğunu söyledi.

Vali Su, "Tarihte olduğu gibi bugün de ve muhtemelen gelecekte de birliğimizi, dirliğimizi bozmaya, ülkemizi bölmeye, parçalamaya yeltenenler olacaktır. Ama tarihte olduğu gibi dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de asla onlara fırsat vermeyeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi asla bozdurmayacağız." diye konuştu.

Daha sonra Vali Su ve protokol üyeleri pasta kesti.

Resepsiyona, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdür Vekili Alparslan Demiray, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Erdem Ersoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kaymakamlar, askeri erkan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile milli sporcular katıldı.

- Bingöl

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Valilikte düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Usta, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in herkese yönetime katılma hakkı tanıdığını ve bireylerde vatandaşlık bilincinin oluşmasına da vesile olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli olmadığını, aynı zamanda tarihin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi olduğunu ifade eden Usta, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulduğunu belirtti.

Bu milletin tarihinde yaşadığı tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başardığını belirten Usta, "Bugün de bizler, atalarımızın emaneti cennet vatanımıza ve Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacak ve genç kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmak için daima el ele, omuz omuza olacağız." dedi.

Resepsiyona, 49. Tugay Komutanı Vekili Albay Gazi Sever, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun eşi Canan Akkoyun ile davetlileri karşıladı.

Programda konuşan Vali Akkoyun, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne şahitlik etmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Akkkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, eğitimden kültüre, ulaştırmadan tarıma, sağlıktan savunma sanayisine kadar çok geniş bir alanda "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine sağlam adımlarla ilerlediğini belirtti.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ve Süryaniler, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler katıldı.

- Siirt

Siirt'te Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen resepsiyonda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya ile davetlileri karşıladı.

Vali Kızılkaya daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile davetlilerle görüşerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Kızılkaya, resepsiyonda yaptığı konuşmada, kutlamaların kentte oldukça coşkulu geçtiğini ve vatandaşların etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet'in kazanımlarının kıymetinin bugünlerde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Kızılkaya, "Etrafımızda yaşanan olumsuz olaylar karşısında ülkemiz, Cumhuriyet'imiz, devletimiz, milletimiz huzur ve güven adası, herkesin sığınacağı bir liman, bütün mazlum ve mağdurların da örnek aldığı gibi ülke konumunda." diye konuştu.

Gelecek nesillerin de birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmesi için ellerinden gelen gayreti sonuna kadar göstereceklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bize düşen en büyük iş çalışmak, birlik ve beraberliğimizi korumak. Cumhuriyet ve getirdiği kazanımlara hep beraber sahip çıkmak ve daha ileriye götürmek boynumuzun borcudur. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin 100. yılı kapsamında yapılacak etkinlikler yıl sonuna kadar devam edecek ama her bir yıl altın değerinde. Bizim için 99 ne kadar kıymetliyse 100 de 101 de o kadar kıymetli olacak."

Resepsiyona, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Kristal Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp eşi Ayten Canalp ile davetlileri karşıladı.

Vali Canalp, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Canalp, "Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir." dedi.

Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Vali yardımcıları, kurumlar. siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.