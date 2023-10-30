Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da engelli ve yaşlı bireylere sıcak yemek hizmeti verecek aşevi açıldı

        Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da engelli ve yaşlı bireylere sıcak yemek hizmeti verecek aşevi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete açıldı.

        İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) binasında kurulan aşevinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurumların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Aşevinde diyetisyenler kontrolünde hazırlanan yemekler her gün SYDV ekipleri tarafından yaşlı ve engelli bireylerin evlerine ulaştırılacak.

        Açılışta konuşan Kaymakam İsmail Pendik, Bağlar'ın Diyarbakır'da sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların yaşadığı bir ilçe olduğunu belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle Bağlar'da başlatmış oldukları "vefa" projesiyle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli bireylere hizmet sunacaklarını ifade eden Pendik, "Yaşlı veya engelli olup, yemek yapacak kimsesi bulunmayan 750 vatandaşımızın kapısına her gün sıcak yemek götüreceğiz. Bu hizmete ilçemizde çok büyük ihtiyaç vardı. Faaliyete geçen aşevi bu açığı kapatmada boşluğu dolduracak. Ayrıca olası bir afette aşevimiz 10 bin kişiye yemek hizmeti verebilecek kapasitede. Bu açıdan afetler ve olağanüstü olaylarda Bağlar ilçesi olarak imkanlarımızı güçlendiriyoruz." dedi.

        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ise aşevinin çok sayıda ihtiyaç sahibinin günlük yemek ihtiyacına cevap vereceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı
        Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı
        Doğu illerinden büyükşehirlere kışlık yiyecek takviyesi
        Doğu illerinden büyükşehirlere kışlık yiyecek takviyesi
        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı r...
        Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı r...
        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı
        Diyarbakır´da kadınlar Gazze için yürüdü, İsrail´i kınadı
        Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi
        Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi
        Diyarbakır'da 100 metrelik Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
        Diyarbakır'da 100 metrelik Türk bayrağı ile "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı