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        Diyarbakır'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 23:35
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        Diyarbakır'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        İlçenin kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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