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        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verildi

        Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 1406 çiftçiye yüzde 75 hibeli 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:01
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        Diyarbakır'da çiftçilere 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu verildi
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        Diyarbakır'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 1406 çiftçiye yüzde 75 hibeli 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje doğrultusunda ilde uygulamaya konulan "Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile çiftçilere tohum desteği sağlanıyor.

        Bu kapsamda Bakanlık, Valilik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çiftçilere yüzde 75 hibeli 533 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı törenle yapıldı.

        Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte tarım sektöründe çok önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

        Tarım sektörüne sağlanan desteklerle birçok ürünün üretiminde önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Su, şunları söyledi:

        "Diyarbakır olarak mercimek üretiminde ilk sıralara giren bir iliz. İlimizde yaklaşık 700 bin dekar alanda mercimek üretimi gerçekleştiriliyor. Bu sene 6 milyon lira Bakanlık, 4 milyon lira Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon lira da çiftçilerin desteğiyle 13 milyon liralık sertifikalı kırmızı mercimek tohumu aldık ve çiftçilere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1406 üreticimize dağıtılan 533 ton tohum ile 38 bin 95 dekar alanda ekim gerçekleştireceğiz. 13 milyon liralık destek yapıyoruz ve bundan elde edeceğimiz bitkisel üretim geliri 132 milyon lira."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise kentte atıl veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığının bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

        Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurumlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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