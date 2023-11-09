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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:41
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı ve titiz bir çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "Çocuğu kasten öldürme" ve "hükümlünün/tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, "Kasten adam öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. ile "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, 37 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.E. ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.

        Hükümlüler adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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