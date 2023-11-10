Diyarbakır'da Büyük Önder Atatürk'ü anma etkinliği düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Diyarbakır'daki özel bir kolej anma etkinliği düzenledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla Diyarbakır'daki özel bir kolej anma etkinliği düzenledi.
Özel bir kolej tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen anma etkinliğinde, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi yapıldı.
Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk Köşesi'ne karanfil bırakıldı, Zeybek gösterisi sunuldu ve okul korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı.
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