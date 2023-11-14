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        Diyarbakır'da 1 ton 23 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 23 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:11 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:50
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        Diyarbakır'da 1 ton 23 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 23 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Hazro kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

        5 ayrı noktada 825 kilogram toz ve 198 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Uyuşturucu ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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