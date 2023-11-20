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        Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:15
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        Diyarbakır'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçenin kırsal İncirli Mahallesi Bulutlu mezrasında dün, küçükbaş hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan M.A. (48), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        M.A, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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