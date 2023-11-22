Diyarbakır'da kayıp alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Kümeevlerinde yaşayan Fazıl Bat'ı, dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Yakınları, aramalarda sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yaşlı adamın bulunması için arama başlattı.

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