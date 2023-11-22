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        Diyarbakır'da kayıp alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:21
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        Diyarbakır'da kayıp alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Kümeevlerinde yaşayan Fazıl Bat'ı, dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

        Yakınları, aramalarda sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekipler, yaşlı adamın bulunması için arama başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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