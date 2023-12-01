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        Diyarbakır'da okul servis araçlarına denetim

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:53
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        Diyarbakır'da okul servis araçlarına denetim
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

        Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.

        Denetimlerde, kurallara uymayan 39 araca ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

        Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.

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