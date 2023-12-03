Bismil'de huzur uygulamalarında aranan 30 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında aranan 30 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Kasım-2 Aralık'ta eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 30 şüpheli yakalandı, 50 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı, çalıntı 2 motosiklet ve bisiklet, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile 55 mermi, 182 fişek, 43 sentetik ecza maddesi, 11 gram metamfetamin, 112 gram esrar ve 200 kilogram tütün ele geçirildi.

Uygulamalarda 1694 araç denetlendi, 530'una farklı ihlallerden dolayı toplam 699 bin 462 lira ceza uygulandı.