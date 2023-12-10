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        Diyarbakır'da takla attan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:22
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        Diyarbakır'da takla attan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Silvan kara yolunun Dicle Üniversitesi (DÜ) mevkisindeki kavşakta, M.N.O'nun kullandığı 34 DP 3478 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü M.N.O. ile otomobildeki Ü.G.O. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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