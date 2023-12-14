Silvan'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi

Silvan Belediyesince ilçede eğitim gören özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sanat Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri, Silvan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Eğitmen ve kursiyerlerin hazırladığı palyaço ve müzik gösterisi ile oyun oynayıp halay çeken öğrencilere etkinliğin ardından ikramda bulunuldu.

Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulunda müzik öğretmeni Ece Çelebi Demirtaş, düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Öğrencilerin bu tür etkinliklere katılmasının hem öğrenciler hem de veliler açısından önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Öğrencilerimizin kalabalık ortamda olması ve sosyal etkinliklere katılması davranışları açısından çok önemli. Silvan Belediyesi ve Kaymakamlığı ile okulumuz idarecilerine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.