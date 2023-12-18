Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DZ 506 plakalı otomobil Diyarbakır-Ergani kara yolunda çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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