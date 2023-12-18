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        Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:30
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        Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DZ 506 plakalı otomobil Diyarbakır-Ergani kara yolunda çöp kamyonuna arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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