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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:51
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan soykırımın 78'inci gününde olduğunu söyledi.

        Oğraş, şunları kaydetti:

        "Sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkacağız. Sonuna kadar zalimlere karşı mücadele edeceğiz. Ayağa kalktık, kıyamdayız, zulme razı olmayacağız. İşgal ve soykırım son bulana kadar, Kudüs özgür olana kadar susmayacağız."

        Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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