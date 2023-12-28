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        Diyarbakır'da otobüsle çarptığı muavinin ölümüne yol açan şoför tutuklandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavinin otobüsle çarparak ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:07
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        Diyarbakır'da otobüsle çarptığı muavinin ölümüne yol açan şoför tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavinin otobüsle çarparak ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

        İlçenin Şirinevler Mahallesi'ndeki otogarda dün, şoför Sebahattin İ'nin, tartıştığı ve otobüsü üzerine sürerek muavin Abbas İşler'in ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün, Sebahattin İ. idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken, şoför ve muavin Abbas İşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs Ergani Otogarına giriş yaptığında muavin araçtan inerek otobüsü durdurmaya çalışmıştı.

        Şoförün durmayarak otobüsü üzerine doğru sürmesi üzerine muavin İşler ezilerek hayatını kaybetmiş, otobüsle kaçan Sebahattin İ, polis tarafından uygulama noktasında aracı durdurularak gözaltına alınmıştı.

        Olay, otogardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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