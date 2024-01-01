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        Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada otomobilde çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:12
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        Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada otomobilde çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçede kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, dün yakıt almak için otomobille Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gitti.

        Dolum yapıldığı sırada aracın arka kısmını bir anda alevler sardı.

        Bu sırada panikle, pompanın araçtan hızla çekilmesi sonucu yakıt çevreye saçıldı ve yangın büyüdü.

        Vitesi boşa alınan araç itilerek bölgeden uzaklaştırıldı. İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Araçta hasar oluşturan yangının, otomobile yakıt verildiği sırada sürücünün çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

        Yangın, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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