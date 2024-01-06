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        Diyarbakır'da 160 kilogram esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:33
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        Diyarbakır'da 160 kilogram esrar ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yaprak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 142 kilogram toz ve 18 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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