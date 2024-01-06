Diyarbakır'da 160 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yaprak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 142 kilogram toz ve 18 kilogram kubar esrar ele geçirildi.