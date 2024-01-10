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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

        Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:38
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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı
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        Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 kişinin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Denetimlerde, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 14 mermi, çalıntı motosiklet, tescilsiz motosiklet, 66 gram narkotik madde ve 31 kilogram faturasız tütün mamulü ele geçirildi, 1236 aracın 187'sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 411 bin 565 lira trafik cezası uygulandı.

        Denetlenen 34 iş yerinden ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürlendi, 2 iş yerine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna muhalefetten, içerisinde kumar oynandığı saptanan bir iş yerinde ise 4 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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