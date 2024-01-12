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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:06
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Nebi Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, yaptığı açıklamada, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süren 75 yıllık işgalin son 3 ayda büyük acılara neden olduğunu söyledi.

        Barbarlıkta, vahşette sınır tanımayan İsrail'in Filistin'de kan akıtmaya devam ettiğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

        "23 binden fazla canımız şehit oldu. Yaklaşık 60 bin kardeşimiz yaralandı. 8 binden fazla kayıp var ki bunları çoğu enkaz altında. Hemen her gün, her hafta sokaklara, meydanlara çıkarak Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu beyan ettik. Kudüs ve Aksa için verilecek her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da dile getirdik. Bu tavrımız halen devam etmektedir. Rabbimizden, işgalcilere karşı verilen amansız mücadelede onlara katından yardım göndermesini niyaz ediyoruz. Mübarek üç ayların hürmetine Filistin'de, Gazze'de acının dinmesini, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz."

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