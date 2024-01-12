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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her konuda hazırız. 2 sene önce DEVA belediyelerinin ne yapacağını çalıştık, hazırladık. Ev ödevimizi yaptık ve hazır bir şekilde vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:49
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her konuda hazırız. 2 sene önce DEVA belediyelerinin ne yapacağını çalıştık, hazırladık. Ev ödevimizi yaptık ve hazır bir şekilde vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz." dedi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde partisinin yerel seçimlerdeki büyükşehir ile Kayapınar, Eğil ve Ergani ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Babacan, yönetecekleri belediyelerde israfı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

        Çocuklara zengin ve özgür bir ülke bırakacaklarını belirten Babacan, Türkiye'nin büyük ve güzel bir ülke olduğunu kaydetti.

        Babacan, şöyle konuştu:

        "Biz insanların dilleriyle, kültürleriyle kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Biz, insanların kimliklerinin ezilip geçildiği bir Türkiye istemiyoruz, çağdışı kavgalar istemiyoruz. Bu kavgalar yüzünde bu ülke neler çekti? Gencecik evlatlarımız bu kavgalara kurban gitmedi mi? Şimdi Türkiye'nin neresine giderseniz gidin TRT'nin bir Kürtçe televizyon kanalı olduğu ile alakalı vatandaşlarımızın hiçbirinde en ufak bir tepki görmüyorsunuz. Çünkü bu toplum birlik ve beraberlik toplumu. Bu toplumun mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik var."

        Kadrolarının aday olduğu her yerde gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Babacan, sorunların farkında olduklarını, çözümü yerelden başlatacaklarını aktardı.

        Sorunların çözümü için işbaşında olacaklarını ifade eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Deprem, tüm illerimizde ve ilçelerimizde birinci önceliğimiz olacak. Deprem eylem planımızda da belirttiğimiz gibi kentsel yenilenme projelerini daha düşük maliyetli, kolay ödenebilir bir hale getireceğiz. Her konuda hazırız. 2 sene önce DEVA belediyelerinin ne yapacağını çalıştık, hazırladık. Ev ödevimizi yaptık ve hazır bir şekilde vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu seçimler sadece belediye başkanlarını seçeceğimiz seçimler değil. Bu seçimler aynı zamanda merkezi hükümeti uyaracağımız, onlara bir mesaj vereceğimiz seçimler."

        Konuşmaların ardından Babacan, partisinin Diyarbakır'daki belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

        Babacan ve beraberindekiler daha sonra merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti, tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kıldı.

        Bu arada, Ulu Cami önünde bir gazeteci ile bir kişi arasında tartışma yaşandı. Gazetecinin üzerine yürüyen kişi, polislerce gözaltına alındı.

        Tartışma sırasında camide bulunan Babacan, çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olaydan haberdar olduğunu belirterek, gazeteciye saldırı girişimine tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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