Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Mardin'de sabah namazında şehitler için dua edildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Diyarbakır ve Mardin'deki camilerde sabah namazında dua okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Mardin'de sabah namazında şehitler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Diyarbakır ve Mardin'deki camilerde sabah namazında dua okundu.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulucami'de kılınan namazın ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan güvenlik güçleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - Mardin

        Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua edildi.

        Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Midyat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Veysel Karani Camisi'nde kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz şehitler için dua etti.

        Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti

        Benzer Haberler

        DİYARBAKIR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
        DİYARBAKIR'DA YOLCU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
        Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yandı
        Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yandı
        "3310'dan Tüm Birimlere" filminin galası yapıldı
        "3310'dan Tüm Birimlere" filminin galası yapıldı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"