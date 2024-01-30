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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 18 aylık bebek hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 aylık bebek hayatını kaybetti, 40 günlük bebek ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:34
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        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 18 aylık bebek hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 aylık bebek hayatını kaybetti, 40 günlük bebek ise yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde odun sobasından kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 18 aylık Yusuf Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangında yaralı kurtarılan yaklaşık 40 günlük olduğu öğrenilen bebek ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yusuf Çiçek'in cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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