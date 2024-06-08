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        Diyarbakır'da YKS'ye geç kalan 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

        Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 10 kişiyi motosikletli Yunus ekibi sınav merkezlerine yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:28
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        Diyarbakır'da YKS'ye geç kalan 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
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        Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 10 kişiyi motosikletli Yunus ekibi sınav merkezlerine yetiştirdi.

        Diyarbakır'da adaylar, sınava girecekleri okullarda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.

        Bazı öğrenciler okullara koşarak geldi.

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli Yunus ekipleri de sınav merkezine geç kalan, araç bulamayan, yanlış okula giden ve kimliğini evde unutan 10 öğrenciyi motosikletlerle sınava girecekleri yerlere ulaştırdı.

        Öğrenciler, Yunus ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine zamanında yetişerek, kapıların kapanmasından önce salonlardaki yerlerine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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