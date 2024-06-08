Diyarbakır'da YKS'ye geç kalan 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli Yunus ekipleri de sınav merkezine geç kalan, araç bulamayan, yanlış okula giden ve kimliğini evde unutan 10 öğrenciyi motosikletlerle sınava girecekleri yerlere ulaştırdı.

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