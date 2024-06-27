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        Diyarbakır'da yaz spor okulları başladı

        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:55
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        Diyarbakır'da yaz spor okulları başladı
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        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Spor okullarının açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları" uygulamasıyla amaçlarının çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, Türk sporuna güçlü bir alt yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

        Okul öncesi çocuklar için de "Okul Öncesi Spor Şenliği" adı altında etkinlikler yaptıklarını ifade eden Uslu, "Her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan spor okullarımızda, tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde sportif çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca sporda engel tanımıyor ve tüm engelli bireylerimizi de spor yapmaya davet ediyoruz. İl genelinde yaklaşık 67 salon, saha ve parkurda 33 spor branşında faaliyet göstermekteyiz." dedi.

        Spor faaliyetlerine katılan çocukların ileride ülkeyi temsil eden sproculara dönüşmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Uslu, çocuklarını destekleyen ailelere de teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler, halk oyunlarının yanı sıra çeşitli spor dallarında gösteri yaptı.

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