Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, aziz milletin kahramanlık destanını bir kez daha andıklarını belirtti.

"Ülkemizin dünya çapında etkili bir güç haline gelmesini, tüm mazlumların en güçlü savunucusu olmasını, adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında dimdik durmasını hazmedemeyen iç ve dış düşmanlar, kahraman silahlı kuvvetlerimizin içine sızdırdıkları FETÖ piyonlarını 15 Temmuz gecesi harekete geçirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet girişiminde bulunmuş, vatanımızı bölüp parçalamaya ve işgal etmeye kalkışmışlardır." ifadelerini kullanan Zorluoğlu, milletin bu hainlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çağrısı üzerine cesurca sokaklara çıktığını, kendini siper ettiğini, canı pahasına milli ve manevi değerlerine, demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığını bildirdi.