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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:13
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, aziz milletin kahramanlık destanını bir kez daha andıklarını belirtti.

        "Ülkemizin dünya çapında etkili bir güç haline gelmesini, tüm mazlumların en güçlü savunucusu olmasını, adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında dimdik durmasını hazmedemeyen iç ve dış düşmanlar, kahraman silahlı kuvvetlerimizin içine sızdırdıkları FETÖ piyonlarını 15 Temmuz gecesi harekete geçirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet girişiminde bulunmuş, vatanımızı bölüp parçalamaya ve işgal etmeye kalkışmışlardır." ifadelerini kullanan Zorluoğlu, milletin bu hainlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve çağrısı üzerine cesurca sokaklara çıktığını, kendini siper ettiğini, canı pahasına milli ve manevi değerlerine, demokrasiye, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığını bildirdi.

        Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu onurlu duruşla aziz milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını göstermiş, bundan sonra benzeri hain girişimlere karşı en güçlü şekilde direneceğini kanıtlamış ve tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağını öğretmiştir. Biz de ecdadımızın verdiği destansı mücadelelerin ve kazanılan eşsiz zaferlerin mirasçıları olarak, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı kardeşlik ruhuyla vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kahraman Emniyet Teşkilatımızın mensuplarından şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz hemşehrilerime en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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