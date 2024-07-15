Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde şehitler için mevlit okutuldu.

        Diyarbakır'da da bu kapsamda Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Külliyesi, Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi, Bingöl'de Ulu Cami ve Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen mevlit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunan camilerde, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

        Katılımcılara lokum ikram edildi.

        - Elazığ

        Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

        Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, siyasi partiler ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

        - Siirt

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kızılkaya, 1999 yılında Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyü Besta Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Tahir Tomris'in ailesi ve yakınlarına ziyarette bulundu.

        Şehidin eşi, çocukları ve yakınlarıyla sohbet eden Kızılkaya, talepleri dinledi.

        Kızılkaya, şehit aileleri ve yakınlarının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

        Ziyarette İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da yer aldı.

        Öte yandan Siirt'te 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin 11 kişiyi kurşuna dizdiği Bayraktepe köyünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

        Bayraktepe köyü sakinleri, köyün girişindeki 40 metrelik gönderin bulunduğu yerde bir araya geldi, göndere 150 metrekarelik Türk bayrağını çekti.

        Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrağının göndere çekildiğini söyledi.

        Şehitoğlu, "Köyde terör saldırısında 11 şehit vermişiz. Bayrağımıza olan sevgimiz nedeniyle 2011 yılında 'Çölköy' olan köyün ismini 'Bayraktepe' olarak değiştirdik. Bugün de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekare büyüklüğünde şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik." dedi.​​​​​​​

        Muhtar Ahmet Şehitoğlu da köyde Türk bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

        - Batman

        Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan, şehitler için dua edilen programa Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da, piknik yaparken suyun yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 10...
        Diyarbakır'da, piknik yaparken suyun yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 10...
        Kötü koku yayılan evde ölü bulundu; 4 gün önce hayatını kaybetmiş
        Kötü koku yayılan evde ölü bulundu; 4 gün önce hayatını kaybetmiş
        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
        Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma e...
        Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma e...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi