Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde şehitler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da da bu kapsamda Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Külliyesi, Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi, Bingöl'de Ulu Cami ve Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen mevlit programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunan camilerde, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Katılımcılara lokum ikram edildi. - Elazığ Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti. Programa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, siyasi partiler ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

- Siirt Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti. Kızılkaya, 1999 yılında Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyü Besta Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Tahir Tomris'in ailesi ve yakınlarına ziyarette bulundu. Şehidin eşi, çocukları ve yakınlarıyla sohbet eden Kızılkaya, talepleri dinledi. Kızılkaya, şehit aileleri ve yakınlarının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da yer aldı. Öte yandan Siirt'te 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin 11 kişiyi kurşuna dizdiği Bayraktepe köyünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi. Bayraktepe köyü sakinleri, köyün girişindeki 40 metrelik gönderin bulunduğu yerde bir araya geldi, göndere 150 metrekarelik Türk bayrağını çekti.

Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrağının göndere çekildiğini söyledi. Şehitoğlu, "Köyde terör saldırısında 11 şehit vermişiz. Bayrağımıza olan sevgimiz nedeniyle 2011 yılında 'Çölköy' olan köyün ismini 'Bayraktepe' olarak değiştirdik. Bugün de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 150 metrekare büyüklüğünde şanlı Türk bayrağımızı göndere çektik." dedi.​​​​​​​