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        Diyarbakır'da TYP kapsamında istihdam edilecek 400 kişi kura ile belirlendi

        Diyarbakır'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:08
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        Diyarbakır'da TYP kapsamında istihdam edilecek 400 kişi kura ile belirlendi
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        Diyarbakır'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonunda, Valilik ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Valilik bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Noter huzurunda çekilen kurayla, 20 Ağustos-31 Aralık 2024'te istihdam edilecek 400 kişi belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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