Diyarbakır'da TYP kapsamında istihdam edilecek 400 kişi kura ile belirlendi

Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonunda, Valilik ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Valilik bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Diyarbakır'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 400 kişi için kura çekildi.

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