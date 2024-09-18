Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorluoğlu, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.
Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur gördüğünü, bu fedakarlığının karşılığında da girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Vatanseverlikleri ve unutulmaz hizmetleriyle gazilik ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberlikten taviz vermeden vatana sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum."
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