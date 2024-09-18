Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur gördüğünü, bu fedakarlığının karşılığında da girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatanseverlikleri ve unutulmaz hizmetleriyle gazilik ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberlikten taviz vermeden vatana sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "EDUCongress2024" başladı
        Diyarbakır'da "EDUCongress2024" başladı
        Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
        Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Bu sıradan bir cinayet deği...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Bu sıradan bir cinayet deği...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Narin'in kabrine ve Diyarbakı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Narin'in kabrine ve Diyarbakı...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Bu sıradan bir cinayet deği...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Bu sıradan bir cinayet deği...
        Narin cinayetinde Tavşantepe Mahallesi'nin imamına idari soruşturma
        Narin cinayetinde Tavşantepe Mahallesi'nin imamına idari soruşturma