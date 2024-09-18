Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verilişinin 103. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur gördüğünü, bu fedakarlığının karşılığında da girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti: