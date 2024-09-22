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        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti

        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:33
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        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti
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        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini kent merkezinin yanı sıra Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen vatandaşlar ziyaret ediyor.

        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi de Narin'in kabrine ziyarette bulunup dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

        Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı.

        Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, gazetecilere, Narin'in öldürülmesinin, tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyledi.

        Samsunspor taraftarları olarak, Rizespor deplasmanına gitmeden önce Narin'in mezarına ziyarette bulunup, ona dua etmek istediklerini dile getiren Şenkal, "Sosyal bir mesaj da vermek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın bu şekilde ölümü, bizleri derinden yaralıyor. Çünkü hepimizin çocukları var. Narin kızımızın da bu şekilde ölmesi gerçekten bizleri derinden üzdü." dedi.

        Narin'e Allah'tan rahmet dileyen Şenkal, Samsunspor taraftarı olarak tüm Diyarbakır halkının yanında olduklarını belirtti.

        Şenkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diyarbakır halkının üzüntülerini derinden hissediyoruz. Adaletten kimse kaçamaz. Eminiz ki bugün olmasa, yarın, yarın olmasa ondan sonraki gün adaletin pençesinden kimse kurtulamaz."

        Şenkal ve beraberindeki dernek üyeleri, daha sonra Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında saat 17.00'de Çaykur Rizespor-Samsunspor maçının oynanacağı Rize'ye gitmek için yola çıktı.

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