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        GGC'den Diyarbakır'da gazetecinin yaralandığı silahlı saldırıya kınama

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), ARD Televizyon kanalının bölge temsilcisi Meyser Tuncay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:27
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        GGC'den Diyarbakır'da gazetecinin yaralandığı silahlı saldırıya kınama
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), ARD Televizyon kanalının bölge temsilcisi Meyser Tuncay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

        GGC'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Eylül'de saat 09.35'te iş yerinin önünde oturduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Tuncay'ın saldırıdan şans eseri yaralı kurtulduğu belirtildi.

        GGC üyesi Tuncay'ın bacağına iki mermi isabet ettiği ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, bacağına platin takılan Tuncay'ın taburcu edildiği, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

        Açıklamada, şöyle denildi:

        "Güvenlik kameralarının önünde bu menfur saldırıyı gerçekleştiren failler aradan 10 gün geçmesine rağmen halen yakalanamamıştır. Güvenlik kameralarında yüzleri net olarak görünen faillerin yakalanmamış olması, meslektaşımızın can güvenliği konusundaki endişelerimizi hayli artırmaktadır."

        Meyser Tuncay da saldırıya ilişkin, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradığını ve faillerin kim olduğunu bilmediğini belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın ve silahlı saldırı anının görüldüğünü söyledi.

        Bölgede yaklaşık 30 yıldan bu yana gazetecilik yaptığını, ARD Televizyon kanalının hem kameramanı hem de bölge temsilcisi olduğunu dile getiren Tuncay, "Kimse ile bir husumetim yok. Sadece gazetecilik görevimi yapıyorum. Bir an önce vuranların, beni bu hale getirenlerin tutuklanmasını rica ediyorum devlet yetkililerinden. Yıllarca biz haberini yaptık bu olayların, insanların yanında olduk, şimdi biz vurulduk, bir suçumuz olmamasına rağmen." dedi.

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