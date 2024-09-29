Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi

Etkinlik sonunda, uçan balonlara bağlanan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı ile "Hayat Namazla Güzeldir" ve "Free Palestine" yazılı pankartlar gökyüzüne bırakıldı.

Platform adına konuşan Fatih Taş, "Hayat Namazla Güzeldir" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, namazın önemine değindi, anne ve babalara çocuklarını namaza yönlendirdikleri için teşekkür etti.

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