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        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:18
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        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi.

        Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi yanında düzenlenen etkinliğe, eğitimi tamamlayan çocuklar Ulu Cami önünden Gazi Caddesi boyunca yürüyerek geldi.

        İkindi namazının cemaatle kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte çocuklar şiirler okudu, Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

        Platform adına konuşan Fatih Taş, "Hayat Namazla Güzeldir" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, namazın önemine değindi, anne ve babalara çocuklarını namaza yönlendirdikleri için teşekkür etti.

        Etkinlik sonunda, uçan balonlara bağlanan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı ile "Hayat Namazla Güzeldir" ve "Free Palestine" yazılı pankartlar gökyüzüne bırakıldı.

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