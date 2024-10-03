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        Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler, hatıra amaçlı sikke basıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:01
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        Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler, hatıra amaçlı sikke basıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te hizmete giren İçkale Müze Kompleksi farklı konseptte 14 tarihi binada 1615 eseri ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

        Kuruluşu 1934 yılına dayanan müze, yapılan tanıtım etkinlikleri ve festivallerle ziyaretçi sayısını her geçen yıl katlıyor.

        Bu yıl 90. yıl kuruluş etkinlikleri ve Sur Kültür Yolu Festivali'nin de katkısıyla 200 bin ziyaretçi hedeflenen müzede yerli ve yabancı turistleri müzede özel bir hediye bekliyor.

        Müzenin ziyaretçileri bir yüzünde Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine diğer yüzünde Diyarbakır Müzesine ait figür bulunan kalıpları kullanarak çekiçle kurşundan kendilerine özel hatıra para basıyor.

        Bu paralar günün anısına ziyaretçilere hediye ediliyor.

        - "Binlerce ziyaretçimiz kendi parasını bastı"

        Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan müzenin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu söyledi.

        Müzenin bu yıl 90. kuruluş yılı olduğuna işaret eden Gizligöl, müzenin 2015'te İçkale'de hizmet vermeye başladığını, müze yerleşkesinde 14 tescilli tarihi yapı bulunduğunu kaydetti.

        Her biri tescilli yapı olan 14 binanın farklı konseptlerde işlevlendirildiğini dile getiren Gizligöl, "Binalarımızın içerisinde 1615 eserimiz vitrinlerde. Ziyaretçilerimiz oldukça ilgi gösteriyor. 2 büyük teşhir binamız var. Bu binalardan biri tematik sergi binamız. Burada da 4 salonumuz var. Biri İslami eserler, ikisi neolitik dönem eserler salonu, biri de öğrencilerin gelip eğitim alıp, arkeoloji ile buluştukları ve çeşitli oyunlar oynadıkları salon." dedi.

        Gizligöl, müzenin ziyaretçilere özel uygulamalı bir hediyesinin de olduğunu anlatarak, müzede hatıra sikke basıldığını söyledi.

        Amaçlarının ziyaretçilere vitrinlerde gördükleri, çeşitli medeniyetlere ait sikkelerin nasıl yapıldığını göstermek olduğunu ifade eden Gizligöl, şunları kaydetti:

        "Osmanlı, Artuklu ve Roma dönemine ait paraları basıyoruz. Diyarbakır'da uzun süre hüküm sürmüş medeniyetler olduğu için bunları tercih ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor bu etkinlik. Ziyaretçilerimizin kendi sikkelerini kurşun madenine basmalarına olanak sağlıyoruz. Ziyaretçilerimiz sikke atölyesinde kendi paralarını basıyor, beraberlerinde hediye olarak götürüyorlar. Kurşun maden olarak kolay delindiği için bunları ziyaretçilerimizin çanta, kolye ve bileklik gibi eşyalarda aksesuar olarak kullandıklarını da görüyoruz. Son 3 yılda binlerce ziyaretçimiz kendi parasını, sikkesini bastı ve hediye olarak götürdü."

        - "Herkes için hatıra oluyor"

        Fransa'dan Diyarbakır'ı gezmeye gelen Erdoğan Çakır, kentte ilk olarak İçkale Müze Kompleksini gezdiğini belirtti.

        Burada hatıra para basma uygulamasını çok güzel bulduğunu dile getiren Çakır, şunları söyledi:

        "Herkes için hatıra oluyor. Kendi paramı kendim bastım.' diyorsun, güzel bir duygu. Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı, böyle bir uygulama görmedim. Güzel bir hatıra."

        - "Kolye yaptırıp hediye edeceğim"

        Denizli'den karavanla çıktığı Güneydoğu turunda Diyarbakır Müzesini ziyaret eden Havana Oral, bir kez para bastığını bir para daha basmak istediğini söyledi.

        Oral, şöyle dedi:

        "Denizli'de bir kızım ve bir gelinim var. Oraya gidince kolye yaptırıp onlara hediye edeceğim. Çok güzel, hassas ve ince bir düşünce."

        İzmir'den kenti gezmeye gelen Adem Çermik, Diyarbakır Müzesi'ni çok beğendiğini belirtti.

        "Burası harika, adeta tarih kokuyor. Çok müze gezdim ama böyle bir uygulamaya rastlamadım. Bu mükemmel bir şey." diyen Çermik, bastığı paraları torunlarına hatıra olarak bırakacağını belirtti.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Şevval Bilmez, ziyaretin anısına bastığı madeni parayı kolye yapıp, takacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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