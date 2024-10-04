Diyarbakır'da öğrenciler yabani hayat konusunda bilinçlendiriliyor

BESTAMİ BODRUK - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri yabani hayat konusunda bilinçlendiriyor.

DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, öğrencilerin yabani hayat konusunda bilinçlendirmek amacıyla 3 yıldır "Doğayı ve Biyolojik Çeşitliliğimizi Tanıyalım Eğitim Programı" yürütülüyor.

Doğayı ve yabani hayatı korumak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, gelecek nesillere çevre bilinci ve hayvan sevgisini aşılamak için okullarda öğrencilere eğitim veriyor.

Programla 3 yılda 17 ilçede çok sayıda okulda öğrencileri yabani hayat konusunda bilinçlendiren ekiplerce, hayvanlara zarar veren kişilerin ihbarı, yabani hayatta yaralı görülen bir hayvana nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının kullanımı ve faydalarını anlatılıyor.

Daha sonra Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen öğrenciler burada şahin, kartal, puhu, leylek, oklu kirpi, sincap ve kaplumbağa gibi birçok hayvanı görme şansı buluyor.