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        Diyarbakır'da öğrenciler yabani hayat konusunda bilinçlendiriliyor

        BESTAMİ BODRUK - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri yabani hayat konusunda bilinçlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:15
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        Diyarbakır'da öğrenciler yabani hayat konusunda bilinçlendiriliyor
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        BESTAMİ BODRUK - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri yabani hayat konusunda bilinçlendiriyor.

        DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, öğrencilerin yabani hayat konusunda bilinçlendirmek amacıyla 3 yıldır "Doğayı ve Biyolojik Çeşitliliğimizi Tanıyalım Eğitim Programı" yürütülüyor.

        Doğayı ve yabani hayatı korumak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, gelecek nesillere çevre bilinci ve hayvan sevgisini aşılamak için okullarda öğrencilere eğitim veriyor.

        Programla 3 yılda 17 ilçede çok sayıda okulda öğrencileri yabani hayat konusunda bilinçlendiren ekiplerce, hayvanlara zarar veren kişilerin ihbarı, yabani hayatta yaralı görülen bir hayvana nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının kullanımı ve faydalarını anlatılıyor.

        Daha sonra Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen öğrenciler burada şahin, kartal, puhu, leylek, oklu kirpi, sincap ve kaplumbağa gibi birçok hayvanı görme şansı buluyor.

        - "Öğrencilerimiz doğa ve hayvan sevgisini hissettiler"

        Özel bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni Baran Yazar, AA muhabirine, öğrencilerinin merkezde yabanj hayvanları yakından tanıma şansı bulduğunu söyledi.

        Her bir öğrencinin farklı meslek tercih edebileceğini fakat çevre ve hayvan koruyucusu olmanın bir değer olduğunu belirten Yazar, "Doğayla iç içe olduklarını unutmamaları gerekiyor. Öğrencilerimizin üzerinde buranın yansımasını net bir şekilde görüyoruz. Öğrencilerimiz doğa ve hayvan sevgisini hissettiler." dedi.

        Yazar, daha çok öğrenciyi doğa koruyucuları olarak yetiştirmeleri gerektiğini kaydetti.

        5. sınıf öğrencisi Miraç Tapancı (10) okulda verilen eğitimde bazı hayvanların neslinin tükenmek üzere olduğunu öğrendiklerini anlatarak, "Eğitimle hayvanları korumamız, onlara saygı duymamız ve onları aç ve susuz bırakmamamız gerektiğini öğrendim." ifadesini kullandı.

        Hayvanların korumaya ve ilgiye muhtaç canlılar olduğunu dile getiren 5. sınıf öğrencisi Zerya Er, hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini belirtti.

        Er, eğitimle hayvanlara zarar verilme durumlarını HAYDİ uygulaması üzerinden yetkililere bildirebileceklerini öğrendiklerini kaydetti.

        Merkeze gelmeden önce hayvanlara karşı çok fazla yakınlık hissetmediğini belirten 10 yaşındaki Mehmet Miran Şenkozat, eğitim ve ziyaret sonrası hayvanlara karşı sevgisinin arttığını dile getirdi.

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