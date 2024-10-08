Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, anne sütüyle beslenmenin önemi vurgulandı, gebelere ve emziren annelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Hastane yönetimi tarafından hazırlanan stantlarda, anne adaylarına ve anne sütüyle beslenen çocukların ebeveynlerine emzirmenin faydaları hakkında rehberlik hizmeti sunuldu. Ayrıca, etkinlik boyunca annelere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.