Diyarbakır'da "1-7 Ekim Emzirme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, anne sütüyle beslenmenin önemi vurgulandı, gebelere ve emziren annelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Hastane yönetimi tarafından hazırlanan stantlarda, anne adaylarına ve anne sütüyle beslenen çocukların ebeveynlerine emzirmenin faydaları hakkında rehberlik hizmeti sunuldu. Ayrıca, etkinlik boyunca annelere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Etkinliğe, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Baytar katıldı.
Başhekim Özel, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Anne sütü, bebeklerimizin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyor. Anne sütü, ilk 6 ayda bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini karşılayan mucizevi bir kaynaktır. Bu sebeple, emzirmenin desteklenmesi ve annelerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi bizler için oldukça kıymetli." dedi.
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