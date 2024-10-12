Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde "Bedri Ayseli Kültür Evi"nin açılışı yapıldı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" coşkuyla devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki Ulucami önünde Abdülkadir Katran'ın "Cepheden Mektuplar" adlı tiyatral gösterisini izledi, Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi'nde "Besmele-i Şerif Hat Sanatı" sergisini ziyaret etti.

Festival kapsamında, merkez Sur ilçesinde 1946'da doğan ve sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Bedri Ayseli'nin doğup büyüdüğü sokakta satın aldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca restore edilen tescilli evin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Surp Giragos Ermeni Kilisesi yerleşkesinde "Dengbej" dinletisine katılan Bakan Yardımcısı Mumcu ile Terzi, Karadağ ve Sağtürk, Paşa Hamamı'nda "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" sergisini gezdi.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, "Bedri Ayseli Kültür Evi"nin hayırlı olmasını diledi.

Mumcu, "Bakanlığımızın sanatçısı olan Bedri ağabeyimize Türk kültürüne ve Türk sanatına kattığı tüm emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Murat Zorluoğlu da Bedri Ayseli'nin Diyarbakır'ın yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan biri olduğunu belirterek, Ayseli'nin Diyarbakır sevdalısı ve bu kentin hayranı olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, "Bu güzel mekan hayırlı olsun. İnşallah şehrimize, şehrimizin kültürünü tanıtmaya çok katkı yapacak." ifadelerini kullandı.