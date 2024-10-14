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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi

        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:53
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        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim programı düzenlendi
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        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kurum binasında düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında şube müdürü Gonca Özkara, Bakanlık ve taşra teşkilatları olarak çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere tüm vatandaşlara sosyal hizmetler sunduklarını söyledi.

        Özkara, hizmet kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Hizmet verdiğimiz bütün grupların hassasiyet gerektiren gruplar olduğu bilinciyle hizmetlerimizi geliştirerek sunma çabasındayız. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak klasik hizmet eğitim modeline yeni bir boyut getirdik. Tüm hizmet vericilerin faydalanabileceği, demografik ve kültürel farklılıklar, personel ve kurumsal ihtiyaçları gözeterek, illerin beklenti ve talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarıyla hizmet verenlerin mahallinde katılım sağlayabileceği 'Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı'nı başlattık." dedi.

        5 gün sürecek eğitim programı kapsamında 256 meslek elemanına, Dicle Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden katılan eğitmenlerce eğitimler verileceğini dile getiren Özkara, bu eğitimlerin aile ve toplum, kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri, engelli ve yaşlı olarak 4 ana grup üzerinden planlandığını kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da topluma yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak için gelişime ve yeniliklere açık bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

        "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı"nın hem mesleki bilgi ve becerileri güçlendirmeyi hem de topluma daha etkili ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediğini dile getiren Polat, şunları söyledi:

        "Sosyal hizmetler insan hayatına dokunan, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan en önemli alanlardan biridir. Bunun bilinciyle hareket eden bir kurum olarak sürekli öğrenme ve gelişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız."

        Konuşmaların ardından akademisyenlerce meslek elemanlarına yönelik eğitimlere başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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